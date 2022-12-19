Власть 19 декабря 2022, 15:33 Путин и Лукашенко уделят внимание военным вопросам на встрече в Минске Представитель Кремля Песков: Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске

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Глава государства Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудит в Минске военные вопросы. Однако эта тема не затмит другие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом написало РИА «Новости».

Песков заявил, что российско-белорусские отношения очень многосторонние и развернутые. У глав двух стран сейчас есть возможность сверить часы по союзным программам, а также актуальным и интеграционным вопросам торгово-экономической повестки.

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«При этом, конечно, поговорить и по военным аспектам, учитывая неспокойное и турбулентное окружение, и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам», — добавил он.

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Представитель Кремля опроверг слухи о том, что Путин летит в Минск якобы для уговоров Лукашенко принять участие в российской спецоперации на Украине. Такие сообщения Песков назвал глупыми и безосновательными.