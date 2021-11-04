Путин и Лукашенко проведут Высший госсовет Союзного государства в формате видеоконференции

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября совместно проведут в формате видеоконференции заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Будет утвержден пакет важных интеграционных документов.

Лидеры стран, рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, примут «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». В них 28 отраслевых союзных программ. Будут обсуждаться обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики.

Пакет документов согласовали на сентябрьских российско-белорусских переговорах, его одобрил Совет министров в Минске.

На видеоконференции запланирован анализ итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2020 год и январь–сентябрь 2021 года. Путин и Лукашенко оформят решение о присуждении премии Союзного государства. Ею наградят российских и белорусских ученых и специалистов. Награда будет вручаться впервые.

Александр Лукашенко заявил, что ожидает от заседания серьезных шагов в интеграции России и Белоруссии в части реализации союзных программ.

Владимир Путин ранее отмечал, что совместная работа позволит расширить активность деловых кругов двух стран, а простым гражданам — получить значительную выгоду.

На днях Александр Лукашенко сообщил, что намерен заключить с Москвой соглашение о сотрудничестве в сфере перевозки ядерных материалов.