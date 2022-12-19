Власть 19 декабря 2022, 00:54 Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске Глава РФ Путин и президент Белоруссии Лукашенко встретятся в Минске 19 декабря РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин приедет в Белоруссию впервые с июня 2019 года. Он проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко 19 декабря в Минске. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Ожидается, что Путин и Лукашенко будут обсуждать ход реализации ранее принятых союзных программ, а именно вопрос торгово-экономического взаимодействия, а также совместные проекты по импортозамещению.

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Также важной темой дня будет сотрудничество в энергетической сфере.

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Сначала переговоры пройдут в расширенном составе с членами правительств двух стран и министрами.

«Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов», — рассказали в пресс-службе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о желании укрепить сотрудничество с Белоруссией. Он заявил, что Россия может предложить РБ использовать крымские порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС.