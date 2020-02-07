Путин и Лукашенко прервали переговоры и решили сыграть в хоккей

Путин и Лукашенко решили отвлечься от серьезных переговоров. Время они проводят с пользой — играют в хоккей.

Как сообщил «Интерфакс», президент России Владимир Путин традиционно вышел на лед под номером 11. Глава Белоруссии Александр Лукашенко — под первым номером. До того, как начался матч, на льду прошла разминка. Российский и белорусский президенты играют в одной команде. Вместе с ними играет сын Лукашенко — Николай.

В состав двух команд вошли сотрудники спецслужб двух стран. Хоккей во время переговоров в Сочи для Путина и Лукашенко — это уже традиция. В феврале 2019 года их трехдневная встреча завершилась хоккейным матчем.

Лукашенко прилетел 7 февраля в Сочи с официальным визитом. Путин сообщил, что уже переговорил с о своим белорусским коллегой один на один. Беседовали лидеры государств около полутора часов, так как вопросов друг к другу у них накопилось много.