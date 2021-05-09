Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

Президенты России и Белоруссии созвонились 9 мая. Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств «подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», сказано в сообщении.

Также собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и подтвердили настрой на последовательное укрепление российско-белорусского партнерства.

«Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте», — добавили в Кремле.

Утром Путин принял парад Победы на Красной площади и возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Под стенами Кремля прошли 37 пеших парадных расчетов — военнослужащие и курсанты военных учебных заведений, кадеты, юнармейцы, а также подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск.

После этого по Красной площади проследовала военная техника. А завершился парад Победы пролетом авиации. Всего в мероприятии приняли участие около 12 тысяч военнослужащих.