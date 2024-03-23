Власть 23 марта 2024, 12:24 Путин и Лукашенко пообщались по телефону в связи с терактом в Подмосковье РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», — процитировало его РИА «Новости».

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В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall в Красногорске вечером 22 марта погибли как минимум 93 человека, еще более 100 пострадали. В крайне тяжелом состоянии остаются 16 человек, в том числе один ребенок, еще 44 пациента в тяжелом состоянии. Более чем 30 пострадавшим оказали помощь амбулаторно. Восемь раненых, которых госпитализировали после теракта, уже выписали, они в удовлетворительном состоянии.

Силовикам удалось задержать 11 причастных к атаке. Как оказалось, она была тщательно спланирована. Четырех подозреваемых поймали на границе с Украиной.