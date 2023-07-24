Власть 24 июля 2023, 20:27 Путин и Лукашенко помолились на Валааме о победе в СВО

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере. Главы двух держав осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин и Лукашенко в нижнем храме монастыря поклонились мощам преподобных Сергия и Германа и помолились о победе. Президенты поставили свечки по православной традиции.

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Главы России и Белоруссии посетили могилу архимандрита Мефодия и скит в честь Смоленской иконы Божией Матери. Это места, где верующие ежедневно возносят молитвы о почивших воинах, жизнь свою за веру и Отечество положивших.

Российский лидер приехал на Валаам в неформальной одежде: ветровке, джинсах и кедах. Его белорусский коллега также предпочел неформальный стиль в одежде. Поездка началась с посещения Спасо-Преображенского собора — части архитектурного комплекса монастыря, расположенного в северо-западной части Ладожского озера.