Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на пространстве Евразии и коснулись подготовки к предстоящей встрече лидеров стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины в контексте проходящей в настоящее время российской спецоперации.

Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.

Ранее Лукашенко пообещал отстроить вместе Путиным образцовое союзное государство и стать примером того, как надо преодолевать западные санкции.