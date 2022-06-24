Президенты России и Белоруссии подают всем остальным пример честного обсуждения любых проблем. При этом союзничество двух стран распространяется на все сферы жизни и деятельности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наши президенты подают пример честного обсуждения любых проблем, нахождения решений, опирающихся на уважение интересов партнера, союзника и на продвижение своих приоритетов, то есть поиск того самого баланса интересов, который делает любые договоренности устойчивыми и перспективными», — сказал министр в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он добавил, что сейчас выполняются 28 союзных программ, согласованных именно по этой логике. По словам Лаврова, стороны потратили немного больше времени на работу, но зато получили надежные решения.

«Мы — союзники. Союзничество распространяется на все сферы жизни и деятельности, начиная с военно-политической безопасности, <…> продолжая темами экономического взаимодействия», — подчеркнул глава МИД.

Лавров назвал главным и принципиальным моментом выравнивание правил хозяйствования для предприятий обеих стран и социальных условий для россиян.