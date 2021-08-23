Путин и Лукашенко по телефону обсудили экономические связи России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Главной темой телефонной беседы стали экономические отношения между Москвой и Минском. Речь шла о запуске нескольких союзных программ, которые уже почти полностью подготовлены. В ближайшее время страны примут по ним конкретные решения.

Лидеры государств говорили и о том, как складывается обстановка на границах Белоруссии с НАТО. Путин и Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества в таких областях, как подготовка военных и кадров спецслужб. По итогам беседы президенты оговорили график их дальнейших контактов на высшем уровне.

Владимир Путин дал свою оценку Союзному государству, которое поэтапно создается между Россией и Белоруссией. Президент отметил, что это не единое государство в прямом смысле этого слова, а скорее разновидность интеграции. При этом, добавил Путин, на данный момент интеграция между странами ЕС гораздо глубже.