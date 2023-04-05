05 апреля 2023, 13:36
Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности
Представитель Кремля Песков: Путин и Лукашенко обсудят вопросы в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи будут обсуждать в основном двустороннее сотрудничество, но также затронут вопросы озабоченностей в сфере безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Беседа в первую очередь [будет посвящена] двусторонним отношениям. <…> Помимо этого, конечно, это общая озабоченность по вопросам безопасности в связи с весьма и весьма враждебным для нас окружением», — процитировал представителя Кремля ТАСС.
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Песков напомнил, что встреча состоится в преддверии завтрашнего заседания Высшего государственного совета Союзного государства и в контексте подготовки к этому мероприятию.
Беседа президентов пройдет вечером и завершится неформальным обедом.Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Лукашенко обсудят план Белоруссии по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Белоруссия
Дмитрий Песков
Александр Лукашенко
Владимир Путин
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