Власть 28 марта 2023, 12:58 Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности на заседании Высшего госсовета Песков: Путин и Лукашенко обсудят безопасность Союзного государства на заседании ВГС РИА «Новости»

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Вопросы безопасности могут стать темой переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Как сообщил «Интерфакс», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что тема актуальна в условиях недружественного поведения соседних государств. Песков добавил, что в основном повестка заседания ВГС фокусируется на актуальных вопросах развития Союзного государства.

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«При необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью, тем более эта тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что заседание ВГС пройдет 6 апреля и сейчас идет подготовка к предстоящему мероприятию. В частности, состоялись контакты на уровне премьер-министров двух стран.

На вопрос о том, обсудят ли в ходе заседания ВГС инициативы о строительстве в Белоруссии хранилища для тактического ядерного оружия, представитель Кремля отметил, что повестка заседания очень обширна.