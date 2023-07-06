06 июля 2023, 12:16
Путин и Лукашенко обсудят будущее ЧВК «Вагнер» и судьбу Пригожина
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время
В скором времени президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит перспективы ЧВК «Вагнер». Он заявил журналистам, что Евгений Пригожин обещал продолжить работу на благо России, сообщило БелТА.
«В ближайшее время с ним договорились встретиться», — сказал белорусский лидер.
Реклама
По мнению Лукашенко, отношения России и Белоруссии после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» и совместного решения этой проблемы станут еще крепче. Он сказал, что обсудит на встрече с Путиным вопрос дальнейшей работы компании, и выразил мнение, что «загубить» такое подразделение было бы неправильно.
Президент заявил, что основатель компании Евгений Пригожин находится на родине, его не арестовали. В последний раз они говорили по телефону 5 июля, и бизнесмен, по словам Лукашенко, пообещал работать на благо России в соответствии с решениями, которые примут.
Бойцы ЧВК «Вагнер» в республику не приехали, а остались в своих постоянных лагерях. Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости их задействуют в обороне Белоруссии.
Александр Лукашенко
Владимир Путин
Евгений Пригожин
Реклама
Реклама