Власть 06 июля 2023, 12:16 Путин и Лукашенко обсудят будущее ЧВК «Вагнер» и судьбу Пригожина Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время РИА «Новости»

Читать 360tv в

В скором времени президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит перспективы ЧВК «Вагнер». Он заявил журналистам, что Евгений Пригожин обещал продолжить работу на благо России, сообщило БелТА.

«В ближайшее время с ним договорились встретиться», — сказал белорусский лидер.

Реклама

По мнению Лукашенко, отношения России и Белоруссии после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» и совместного решения этой проблемы станут еще крепче. Он сказал, что обсудит на встрече с Путиным вопрос дальнейшей работы компании, и выразил мнение, что «загубить» такое подразделение было бы неправильно.

Президент заявил, что основатель компании Евгений Пригожин находится на родине, его не арестовали. В последний раз они говорили по телефону 5 июля, и бизнесмен, по словам Лукашенко, пообещал работать на благо России в соответствии с решениями, которые примут.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в республику не приехали, а остались в своих постоянных лагерях. Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости их задействуют в обороне Белоруссии.