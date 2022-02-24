Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Донбассе

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля в ходе телефонного разговора проинформировал белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе Лукашенко.

«Примерно в 05:00 сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе», — сказано в сообщении.

Прошедшей ночью лидеры ЛНР и ДНР обратились к Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинского режима. Президент РФ после этого сообщил россиянам о начале спецоперации в Донбассе.

По его словам, последние восемь лет там проходил геноцид.

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также предадим суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.