Путин и Лукашенко обсудили празднование Дня Победы

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Президенты России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, в том числе подготовку к предстоящему празднованию Дня Победы.

Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко. Одной из тем разговора двух лидеров стало взаимная работа во многих сферах. Затронули лидеры и тему Дня Победы.

В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы пресс-служба президента Белоруссии.

Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили меры, которые каждая из стран принимает для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Из-за угрозы нового вируса Россия приняла решение перенести торжественно празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войны. Однако 9 мая в стране пройдет традиционная акция «Бессмертный полк», только в этом году в онлайн-формате. Кроме того, президент возложит цветы у Вечного огня, а затем обратится к населению.

В Белоруссии День Победы решили не отменять. Все праздничные мероприятия пройдут по плану, однако на трибунах во время Парада Победы не будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны. Лукашенко заявил, что не призывает жителей страны посещать эти мероприятия, каждый желающий может провести 9 мая дома.