17 марта 2023, 19:59
Путин и Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество Росссии и Белоруссии
Песков: Путин и Лукашенко обсудили по телефону экономическое сотрудничество России и РБ
Главы России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко соответственно — обсудили по телефону экономическое сотрудничество между своими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ. Его процитировал ТАСС.
«Достаточно продолжительный, обстоятельный разговор», — описал он.
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По словам Пескова, главы стран — членов Союзного государства обсуждали вопросы торгово-экономического взаимодействия.
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Информацию об этих телефонных переговорах подтвердили и на сайте Лукашенко. По словам авторов материала, одной из основных тем для обсуждения глав России и Белоруссии стало взаимодействие этих стран в сфере импортозамещения.
Также Лукашенко и Путин подняли вопрос о перспективах создания транспортного коридора «Север — Юг». Эту магистраль планируют проложить через Россию, Азербайджан и Иран.
Кроме того, главы России и Белоруссии обсудили и повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства.
Дмитрий Песков
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