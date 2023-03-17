Власть 17 марта 2023, 19:59 Путин и Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество Росссии и Белоруссии Песков: Путин и Лукашенко обсудили по телефону экономическое сотрудничество России и РБ РИА «Новости»

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Главы России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко соответственно — обсудили по телефону экономическое сотрудничество между своими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ. Его процитировал ТАСС.

«Достаточно продолжительный, обстоятельный разговор», — описал он.

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По словам Пескова, главы стран — членов Союзного государства обсуждали вопросы торгово-экономического взаимодействия.

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Информацию об этих телефонных переговорах подтвердили и на сайте Лукашенко. По словам авторов материала, одной из основных тем для обсуждения глав России и Белоруссии стало взаимодействие этих стран в сфере импортозамещения.

Также Лукашенко и Путин подняли вопрос о перспективах создания транспортного коридора «Север — Юг». Эту магистраль планируют проложить через Россию, Азербайджан и Иран.

Кроме того, главы России и Белоруссии обсудили и повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства.