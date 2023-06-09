Власть 09 июня 2023, 14:14 Путин и Лукашенко начали встречу в Сочи Президенты Путин и Лукашенко встретились в неформальной обстановке в Сочи РИА «Новости»

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Двусторонняя встреча российского и белорусского президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко — началась в Сочи. Ее организовали в неформальной обстановке. Об этом сообщил Telegram-канал лидера Белоруссии «Пул первого».

«В неформальной обстановке президенты Белоруссии и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что», — отметили в публикации.

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Она проходит в резиденции российского президента в Сочи — «Бочаров ручей».

Накануне Кремль и сам президент Белоруссии анонсировали встречу. Лукашенко заявил, что он обсудит с Путиным, в частности, вопрос урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Белорусский лидер обещал поделиться после деталями переговоров.

Ранее Лукашенко высказался о другом конфликте — ситуации на Украине. По его словам, противостояние нужно как можно скорее прекратить. Он подчеркнул, что сейчас не время искать виноватых.