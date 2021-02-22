Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. Видео

В Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прямую трансляцию вел «360».

Путин и Лукашенко в ходе переговоров затронули широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями, интеграционным взаимодействием в рамках Союзного государства и совместным реагированием на различные вызовы, в том числе в сфере военной безопасности. Вот главное, о чем говорили лидеры стран:

Нужно объединять усилия со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусом и по производству вакцин. На 100 тысяч человек у нас около 10 заболевших, заявил Владимир Путин.

Лукашенко сообщил, что из 33 дорожных карт по интеграции Белоруссии и России осталось 6-7. Над ними продолжают работать. Он также поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.

Лукашенко выразил надежду, что Россия и Белоруссия возобновят автомобильное сообщение через границу к лету.

Планируется также, что лидеры РФ и Белоруссии проведут совместный обед и покатаются на лыжах.