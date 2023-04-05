Власть 05 апреля 2023, 20:34 Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле РИА «Новости»

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В представительском кабинете первого корпуса Кремля началась встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры проходят в преддверии заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое запланировано на 6 апреля, мероприятие транслирует ТАСС.

Президенты обсудят международную проблематику и обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух стран могут обсудить мирные инициативы по Украине, о которых ранее говорил президент Белоруссии.

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В конце марта Лукашенко предложил объявить перемирие «без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники».

Предположительно, переговоры Путина и Лукашенко продолжатся в среду за неформальным обедом.