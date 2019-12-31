Путин и Лукашенко договорились о транзите нефти и газа

Инициатива обсуждения принадлежала белорусской стороне. Лидеры стран обсудили развитие российско-белорусских отношений, а также сотрудничество в рамках Союзного государства.

«Подробно рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», — сообщила пресс-служба Кремля.

Если компании не договорятся до 1 января, то Минском и Москвой будет подготовлен проект условий поставок топлива, который станет промежуточным вариантом. Окончательное решение может быть принято на саммите, который состоится в середине января. Официальное заявление о встрече президентов России и Белоруссии не опубликовано.

Ранее стало известно, что окончательную цену на газовое топливо для Белоруссии Россия так и не назвала. Концептуальная договоренность по поставкам была достигнута 20 декабря. Сообщалось, что в течение 2020 году Минск собирается приобрести у Москвы около 20 миллиардов кубометров газа.