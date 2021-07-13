Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели в Петербурге очередные переговоры. Они договорились о цене на газ на 2022 год, а также пришли к соглашению по размерам кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ.

Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», — отметил он.

В конце прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что республика будет закупать газ по цене 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году стоимость была чуть меньше — 127 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, президенты двух стран договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России.

Встреча президентов продлилась более пяти часов. Сперва они обсудили ситуацию в экономике, а затем перешли к обсуждению двусторонних отношений. Песков подчеркнул, что лидеры Белоруссии и России имели «весьма обстоятельный и длительный» разговор, в том числе затронули вопросы международной и региональной повестки дня.

«Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств. Выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.