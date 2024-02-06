Власть 06 февраля 2024, 16:18 Путин и Лебедев обсудили внедрение цифровых технологий в работу суда Президент Путин провел встречу с председателем ВС Вячеславом Лебедевым Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин и председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев провели встречу, посвященную вопросу использования цифровых технологий в деятельности судов, а также обсудили меры, направленные на гуманизацию законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время встречи глава государства отметил, что Верховный Суд вводит электронный документооборот и принимает различные меры для повышения открытости.

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«Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около девяти миллионов документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде», — указал Путин.

Лебедев подтвердил информацию о внедрении цифровых технологий, указал RT. Председатель ВС отметил, что суд рассмотрел около 400 тысяч дел с помощью многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг. Лебедев добавил, что автоматизированная система «Правосудие» зарегистрировала за год порядка 11 миллиардов запросов.

Ранее официальный представитель Кремля анонсировал встречу Путина с членами правительства в формате видеоконференции. Глава государства обсудит на совещании развитие авиаперевозок.