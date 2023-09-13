Власть 13 сентября 2023, 10:05 Путин и Ким Чен Ын приступили к беседе тет-а-тет после расширенных переговоров Песков: после расширенных переговоров Путин и Ким Чен Ын общаются тет-а-тет РИА «Новости»

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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в расширенном составе завершились, после начался разговор тет-а-тет. Об этом сообщил в комментарии ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что по итогам встречи Путин и Ким Чен Ын не планируют подписание совместной декларации и каких-либо документов.

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Комментируя заявления США касательно поставок вооружений, Песков подчеркнул, что Россия и КНДР будут строить отношения, исходя из интересов двух стран.

Их полный комплекс подразумевает взаимодействие сторон в чувствительных сферах, в том числе в военной, указал он.

Песков добавил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против кого-то, а идет на благо населения двух стран.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына проходят на космодроме Восточный. Лидер КНДР в начале встречи отметил, что Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности.

«Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, также решения правительства России», — подчеркнул Ким Чен Ын.