Важное 13 сентября 2023, 12:33 Путин и Ким Чен Ын общались более 5 часов Саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный продлился более 5 часов РИА «Новости»

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Общение президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершилось, продлившись более пяти часов. Об этом сообщил ТАСС.

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме в 07:09 по московскому времени. Лидер Северной Кореи прибыл на Восточный на своем поезде.

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Президент России вместе с гостем осмотрел объекты космодрома. В 08:25 стартовали переговоры с участием делегаций двух стран, они продлились больше часа. Затем Путин и Ким Чен Ын разговаривали тет-а-тет, сообщил RT.

Саммит завершился торжественным обедом, который президент России дал в честь лидера КНДР. В меню приема вошли салат из утки с инжиром и нектарином, осетрина, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, щербет из облепихи и другие блюда.

Во время обеда Ким Чен Ын произнес тост за победу России над «сборищем зла» и здоровье Путина. Президент России поднял ответный тост и пожелал благополучия и процветания народам РФ и КНДР.