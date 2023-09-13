Власть 13 сентября 2023, 14:13 Путин и Ким Чен Ын не поднимали вопрос о рисках ядерной войны на переговорах Песков: президент Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявления Северной Кореи о рисках ядерной войны президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не обсуждали на личной встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Нет, это не обсуждалось никак», — сказал он.

Реклама

Песков добавил, что также политики не затрагивали вопрос о возможности размещения северокорейских солдат на границе с Украиной. Так он прокомментировал публикации в западных СМИ на эту тему.

Представитель Кремля подчеркнул, что на переговорах обсуждали развитие двусторонних отношений. Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном продуктивным и конструктивными.

Глава государства уточнил, что лидер КНДР посетит во время рабочего визита в Россию Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. В частности, там ему покажут заводы, производящие авиационную технику.