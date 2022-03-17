Путин и Эрдоган обсудили ход гуманитарной миссии на Украине

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили гуманитарную миссию в ходе проведения специальной операции на Украине, а также встречу министров иностранных дел двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин рассказал о том, как проходят переговоры российской и украинской делегаций.

Эрдоган выразил признательность за помощь в эвакуации с Украины турецких граждан, а также поблагодарил за обеспечение безопасности кораблей с турецкими грузами, которые выходили в акваторию Азовского моря из российских портов.

Главы государств положительно оценили переговоры министров иностранных дел, которые прошли в Анталии и Москве.

Стороны договорились о продолжении торгово-экономического сотрудничества России и Турции, включая реализацию проектов в энергетической сфере.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу встречались в минувшую среду, 16 марта, в Москве. В ходе итоговой пресс-конференции глава российского МИД в ответ на предложение турецкого коллеги о возможной встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что встреча возможна при условии, если она приведет к конкретным результатам.