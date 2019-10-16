Путин и Эрдоган встретятся для обсуждения ситуации в Сирии

«Будут [обсуждаться вопросы сирийского урегулирования]», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее визит Эрдогана в Сочи подтвердили и в администрации президента Турции. «Наш президент планирует нанести визит в Сочи 22 октября», — говорилось в сообщении.

Накануне Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по турецкой инициативе. Главы стран обсудили ситуацию, которая развивается в Сирии, и действия турецких военных на территории соседней страны. В ходе этого телефонного разговора Путин пригласил коллегу в Сочи.

Военная операция Турции «Источник мира» началась в Сирии 9 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в стране, и террористов ИГ*.

В тот же день авиация Турции нанесла воздушные удары по городу Рас эль-Айн и ряду других приграничных городов Сирии. Уже после ударов турецких ВВС началась наземная часть военной операции.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.