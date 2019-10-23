  • Путин и Эрдоган решили сорвать планы Запада на Ближнем Востоке

    23 октября 2019, 11:43

    Ольга Ситникова

    Президент России подписал соглашение с президентом Турции. В их намерениях — препятствовать Западу на Ближнем Востоке. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова.

    «В первую очередь соглашение принято, чтобы сорвать планы Запада на изоляцию той же Турции. Смысл такой — чтобы США и Евросоюз ни делали, у Турции найдутся партнеры и друзья», — отметил эксперт.

    По оценке Балмасова, турецкий президент планирует получить территории бывшей Османской империи, несмотря на завершение турецкой операции.

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    «Сегодня мы подписали [меморандум], а завтра Эрдоган может предпринять контрманевр. В Курдистане вырываем у него кусок изо рта. В Сирии ему мало что перепадает. На очереди вопрос с Идлибом. Это последний кусок, где не установлена власть официального Дамаска», — заявил он.

    Ранее 9 октября Эрдоган объявил начало операции в Сирии с целью создать буферную зону для защиты турецкой границы. Сирия посчитала операцию агрессией, а другие страны осудили действия Турции. Эрдоган завершил операцию после переговоров с президентом России.

    Сегодня российские военные впервые провели патрулирование бывшей зоны США.