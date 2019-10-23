Путин и Эрдоган решили сорвать планы Запада на Ближнем Востоке

«В первую очередь соглашение принято, чтобы сорвать планы Запада на изоляцию той же Турции. Смысл такой — чтобы США и Евросоюз ни делали, у Турции найдутся партнеры и друзья», — отметил эксперт.

По оценке Балмасова, турецкий президент планирует получить территории бывшей Османской империи, несмотря на завершение турецкой операции.

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«Сегодня мы подписали [меморандум], а завтра Эрдоган может предпринять контрманевр. В Курдистане вырываем у него кусок изо рта. В Сирии ему мало что перепадает. На очереди вопрос с Идлибом. Это последний кусок, где не установлена власть официального Дамаска», — заявил он.

Ранее 9 октября Эрдоган объявил начало операции в Сирии с целью создать буферную зону для защиты турецкой границы. Сирия посчитала операцию агрессией, а другие страны осудили действия Турции. Эрдоган завершил операцию после переговоров с президентом России.

Сегодня российские военные впервые провели патрулирование бывшей зоны США.