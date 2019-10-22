Путин и Эрдоган разговаривают почти 6 часов

Президент России Владимир Путин и его коллега, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, продолжают встречу в Сочи, которая началась после полудня. Главы государств общаются уже более пяти часов. Эрдоган прилетел в Россию с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российско-турецкие переговоры запланированы как в узком составе, так и с участием членов делегаций двух стран. По окончании международных консультаций главы государств сделают заявления для прессы. Также в формате встречи президенты России и Турции ответят на вопросы ожидающих финала переговоров журналистов.

Источник фото: пресс-служба Кремля

«Нам удастся в ходе наших переговоров сохранить отношения партнерства между нашими делегациями и сверить часы», — заявил перед началом переговоров Эрдоган.

Эрдоган прилетел в Сочи на долгую встречу с Путиным Подробнее

В свою очередь, президент России подчеркнул, что в Сирии сейчас сложилась непростая ситуация, выход из которой необходимо детально обговорить. Стороны собрались обсудить ситуацию в Сирийской Арабской Республике, включая проблемы нормализации обстановки на северо-востоке страны, а также противодействие международным террористическим группировкам.

«Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов», — заявил российский лидер.

Переговоры президентов продолжаются до сих пор. На момент публикации новости коллеги все еще не вышли из-за закрытых дверей в резиденции Бочаров Ручей.