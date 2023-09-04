Власть 04 сентября 2023, 15:39 Путин и Эрдоган продолжили переговоры за рабочим обедом Переговоры президентов Путина и Эрдогана продолжились за рабочим обедом РИА «Новости»

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Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили обсуждать важные международные темы и касающиеся двусторонних отношений вопросы во время рабочего обеда, который проходит в Сочи. Об этом сообщил ТАСС.

Рабочий обед проходит в узком составе. Встреча президентов началась днем 4 сентября в гостинице «Русь», она продолжалась примерно полтора часа. Изначально на ней присутствовали делегации обеих стран.

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Политики обсудили сотрудничество в торговой и энергетической областях, оно продолжает активно развиваться, подчеркнул Путин. Эрдоган отметил, что стороны продолжат наращивать взаимодействие в сфере поставок природного газа.

Ожидается, что по итогам переговоров два лидера выступят на пресс-конференции. Встреча в Сочи оказалась для политиков первой в 2023 году. До этого они пересекались в Казахстане в октябре 2022-го — тогда в Астане прошел саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).