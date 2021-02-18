Путин и Эрдоган обсудили вакцину, Сирию и Ливию

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону деятельность совместного мониторингового центра по соблюдению перемирия в Нагорном Карабахе. Также они затронули проблемы Сирии и Ливии. Информация опубликована на сайте Кремля.

Сотрудники совместного центра в Агдаме успешно выполняют свою задачу: наблюдение и надзор за перемирием, заявил Эрдоган.

Путин и Эрдоган также обсудили сирийское урегулирование и стабилизацию обстановки в провинции Идлиб. Президенты подтвердили, что готовы к бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками. Оба лидера намерены и в будущем оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата.

По поводу Ливии Путин и Эрдоган заявили о необходимости формирования в стране переходных органов власти при содействии ООН. Это потребуется для обеспечения долгосрочной нормализации в государстве.

Кроме того, глава РФ выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью в Ираке 13 граждан Турции. Их похитили члены Рабочей партии Курдистана (РПК). Тела были обнаружены в одной из пещер в районе Гара.

Также Путин и Эрдоган отметили настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей, в том числе в энергетике. Главы государств рассмотрели и возможности наращивания сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом, отметило ИА НСН. Турция допускает поставки и организацию производства российских вакцин.