Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. На повестку была, в частности, вынесена ситуация в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты отметили важность обеспечения стабильности и гражданского мира в этой стране, а также строгого соблюдения порядка и законности. Также они акцентировали приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей и договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.

Помимо этого, стороны принесли друг другу соболезнования в связи с крушением в Турции 14 августа 2021 года самолета Бе-200ЧС Минобороны России.

На борту воздушного судна находились и россияне, и граждане Турции. Эрдоган подчеркнул, что российские летчики внесли большой вклад в борьбу с лесными пожарами в республике, и поблагодарил Россию за помощь.

Были затронуты и вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, прежде всего в сфере энергетики. В заключение президенты условились о дальнейших личных контактах.

В середине августа боевики запрещенного в России движения «Талибан»* заняли Кабул и объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Через несколько дней Эрдоган сообщил о том, что Турция открыта для сотрудничества с талибами*. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что талибы* пришли к власти, чтобы не допустить развала в стране. Он добавил, что сторонники движения «Талибан»* контролируют почти весь Афганистан, поэтому нужно исходить из этих реалий.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.