  • Путин и Эрдоган обсудили Сирию и запуск «Турецкого потока»

    10 ноября 2019, 00:44

    Кирилл Фролов

    Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону «ключевые аспекты российско-турецких отношений», сообщила пресс-служба Кремля. Речь шла о ситуации в Сирии и о газопроводе «Турецкий поток».
    Путин и Эрдоган обсудили Сирию и запуск «Турецкого потока»

    Главы государств позитивно оценили итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, проходившего в Женеве в начале месяца. Стороны подтвердили стремление и дальше способствовать продвижению межсирийского политического диалога.

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    Также Путин и Эрдоган обсудили выполнение меморандума о взаимопонимании, принятого ими в Сочи 22 октября. Речь в документе шла о том, что Турция останавливает свою операцию против сирийских курдов, а приграничные регионы начинает патрулировать российская военная полиция и силы президента Сирии Башара Асада.

    В разговоре была «акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии».

    Кроме того президенты «с удовлетворением отметили», что в конце декабря будет запущен газопровод «Турецкий поток».

    Газопровод проложили из Краснодарского края в Турцию по дну Черного моря. Когда он заработает, в Турции появится газовый хаб — крупный газораспределительный центр для поставок в Европу.