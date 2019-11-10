Путин и Эрдоган обсудили Сирию и запуск «Турецкого потока»

Главы государств позитивно оценили итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, проходившего в Женеве в начале месяца. Стороны подтвердили стремление и дальше способствовать продвижению межсирийского политического диалога.

Эрдоган допустил продолжение «Источника мира» в Сирии Подробнее

Также Путин и Эрдоган обсудили выполнение меморандума о взаимопонимании, принятого ими в Сочи 22 октября. Речь в документе шла о том, что Турция останавливает свою операцию против сирийских курдов, а приграничные регионы начинает патрулировать российская военная полиция и силы президента Сирии Башара Асада.

В разговоре была «акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии».

Кроме того президенты «с удовлетворением отметили», что в конце декабря будет запущен газопровод «Турецкий поток».

Газопровод проложили из Краснодарского края в Турцию по дну Черного моря. Когда он заработает, в Турции появится газовый хаб — крупный газораспределительный центр для поставок в Европу.