Власть 04 сентября 2023, 16:47 Путин и Эрдоган не обсуждали передачу военнопленных России и Украины Песков: Путин и Эрдоган не поднимали на переговорах тему передачи азовцев РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не затрагивали во время переговоров тему передачи пленных РФ и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал тему передачи азовцев* «очень чувствительной», написал ТАСС. При этом Песков добавил, что министры обороны России и Турции пообщались отдельно, сообщили «Известия».

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Ранее некоторые СМИ предположили, что Путин и Эрдоган обсудят обмен пленными между Россией и Украиной.

Переговоры лидеров двух стран состоялись сегодня в Сочи. В общей сложности они общались три часа. Встреча оказалась конструктивной: президенты России и Турции всесторонне обсудили двустороннее сотрудничество. Подписания каких-либо соглашений по итогам переговоров не планируется.

* Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России.