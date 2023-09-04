04 сентября 2023, 16:47
Путин и Эрдоган не обсуждали передачу военнопленных России и Украины
Песков: Путин и Эрдоган не поднимали на переговорах тему передачи азовцев
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не затрагивали во время переговоров тему передачи пленных РФ и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал тему передачи азовцев* «очень чувствительной», написал ТАСС. При этом Песков добавил, что министры обороны России и Турции пообщались отдельно, сообщили «Известия».
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Ранее некоторые СМИ предположили, что Путин и Эрдоган обсудят обмен пленными между Россией и Украиной.
Переговоры лидеров двух стран состоялись сегодня в Сочи. В общей сложности они общались три часа. Встреча оказалась конструктивной: президенты России и Турции всесторонне обсудили двустороннее сотрудничество. Подписания каких-либо соглашений по итогам переговоров не планируется.
* Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России.
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