Власть 02 августа 2023, 21:28 Путин и Эрдоган не коснулись темы передачи боевиков «Азова» Представитель Кремля Песков: Путин и Эрдоган не поднимали вопрос передачи боевиков «Азова» РИА «Новости»

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Тема передачи Украине командующих националистическим батальоном «Азов»* в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не поднималась. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не затрагивалась», — отвечая на соответствующий вопрос.

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Первые за последние пять недель переговоры главы двух государств провели в среду, 2 августа. В ходе диалога Путин и Эрдоган достигли предварительных договоренностей об очной встрече. .

Командующие националистическим батальоном «Азов»* вернулись на Украину вместе с лидером страны Владимиром Зеленским после его переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о нарушении договоренностей турецкой стороной. Он пояснил, что боевики должны были оставаться в Стамбуле до окончания специальной военной операции. Песков не исключил, что на такой шаг Турция пошла из-за давления НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе.

В Турцию «азовцы»* попали в сентябре прошлого года после обмена пленными. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что из украинского плена вернулись 55 военнослужащих и один гражданский. В ответ Россия передала 215 человек, в том числе лидеров националистов.

По данным, СМИ, гражданским оказался предприниматель Виктор Медведчук. Именно его обменяли на пятерых боевиков «Азова»*. По условиям, они должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.