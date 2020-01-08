Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Пока президенты проводят беседу один на один в зале конгресс-центра «Халич». Если возникнет необходимость, к разговору будут привлекать министров профильных ведомств обеих стран.

Россию на переговорах представят помощник главы государства Юрий Ушаков, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Росатома Алексей Лихачев.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Эрдоган планируют обсудить дальнейшее развитие российско-турецкого сотрудничества и актуальные международные вопросы, в том числе и ситуацию в Сирии и Ливии.

Эрдоган ранее заявлял, что хотел бы обсудить с российским лидером меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии и ситуацию в Ливии.

Также важной темой переговоров двух лидеров станет напряженность в отношениях между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

7 января Владимир Путин посетил Дамаск и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. А вечером того же дня президент России прибыл в Стамбул.