04 сентября 2023, 13:18
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
Переговоры президентов Путина и Эрдогана стартовали в Сочи
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи и начали свои переговоры. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, позвольте вас сердечно поприветствовать в России», — этими словами Путин открыл переговоры с турецкой стороной.
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Политики обсудят ситуацию на Украине и возможное продление зерновой сделки. Российский президент подчеркнул, что Россия открыта для переговоров по данному вопросу.
Ранее в СМИ писали, что Эрдоган приземлился в Сочи в 12:15. Прямо в аэропорту его встретили мэр Сочи Алексей Копайгородский, замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель, замгендиректора Государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, а также турецкий посол в РФ Мехмет Самсар и другие официальные лица.
Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
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