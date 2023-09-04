Важное 04 сентября 2023, 13:18 Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи Переговоры президентов Путина и Эрдогана стартовали в Сочи РИА «Новости»

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Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи и начали свои переговоры. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, позвольте вас сердечно поприветствовать в России», — этими словами Путин открыл переговоры с турецкой стороной.

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Политики обсудят ситуацию на Украине и возможное продление зерновой сделки. Российский президент подчеркнул, что Россия открыта для переговоров по данному вопросу.

Ранее в СМИ писали, что Эрдоган приземлился в Сочи в 12:15. Прямо в аэропорту его встретили мэр Сочи Алексей Копайгородский, замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель, замгендиректора Государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, а также турецкий посол в РФ Мехмет Самсар и другие официальные лица.