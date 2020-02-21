Путин и Эрдоган договорились о новых переговорах военных по Идлибу

В ходе разговора Владимир Путин отметил, что его беспокоит нарастающая агрессия экстремистских группировок в Идлибе. Кроме того, он отметил важность уважения независимости Сирии.

По итогам переговоров президенты двух стран договорились, что военные ведомства активизируют свои переговоры и будут вести их в интенсивном режиме. Это должно обеспечить прекращение ведения боевых действий, снижение напряженности и нейтрализация террористов.

Также лидеры двух стран обсудили вопрос урегулирования ситуации в Ливии. Президенты решили последовательно идти по решениям Берлинской международной конференции, которая прошла 19 января.

Ситуация вокруг Идлиба начала ухудшаться после активизации террористов на территории города. Однако Турция, с которой ранее договаривались о том, что она возьмет на себя нейтрализацию радикальных группировок, начала атаковать позиции армии Сирии.

Россия неоднократно говорила о том, что войска Дамаска ведут борьбу только с террористами. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отдавать город под контроль Асада.

Конфликт дошел до такой стадии, что некоторые эксперты не исключили столкновений между военными России и Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не прогнозировать худшие сценарии, но при этом отмечал, что ситуация вызывает тревогу.