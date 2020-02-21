    21 февраля 2020, 20:58

    Путин и Эрдоган договорились о новых переговорах военных по Идлибу

    Анатолий Минкин

    Министерства обороны России и Турции заново начнут вести переговоры по ситуации в Идлибе, чтобы прекратить боевые действия и нейтрализовать террористов. Об этом договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, сегодня состоялся телефонный разговор по инициативе турецкой стороны.
    Путин и Эрдоган договорились о новых переговорах военных по Идлибу

    В ходе разговора Владимир Путин отметил, что его беспокоит нарастающая агрессия экстремистских группировок в Идлибе. Кроме того, он отметил важность уважения независимости Сирии.

    По итогам переговоров президенты двух стран договорились, что военные ведомства активизируют свои переговоры и будут вести их в интенсивном режиме. Это должно обеспечить прекращение ведения боевых действий, снижение напряженности и нейтрализация террористов.

    Также лидеры двух стран обсудили вопрос урегулирования ситуации в Ливии. Президенты решили последовательно идти по решениям Берлинской международной конференции, которая прошла 19 января.

    Ситуация вокруг Идлиба начала ухудшаться после активизации террористов на территории города. Однако Турция, с которой ранее договаривались о том, что она возьмет на себя нейтрализацию радикальных группировок, начала атаковать позиции армии Сирии.

    Россия неоднократно говорила о том, что войска Дамаска ведут борьбу только с террористами. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отдавать город под контроль Асада.

    Конфликт дошел до такой стадии, что некоторые эксперты не исключили столкновений между военными России и Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не прогнозировать худшие сценарии, но при этом отмечал, что ситуация вызывает тревогу.