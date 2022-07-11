Путин и Эрдоган договорились координировать ситуацию с украинским зерном

Глава России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки», — написали представители правительства России.

Также лидеры РФ и Турции договорились о сотрудничестве в рамках Астанинского процесса. На сайте Кремля отметили, что взаимодействие будет трехсторонним: в переговорах задействуют представителей Ирана.

Другими темами телефонного разговора стали вопросы, касающихся обоих государств. Среди них — увеличение объемов торговли между Турцией и Россией, обмен национальными валютами и поставки энергоносителей в восточную страну из РФ.

«Условлено о плотном взаимодействии на этих направлениях на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств», — отметили в Кремле.

Кроме того, Путин поздравил Эрдогана и всех турок с одним из главных мусульманских праздников — Курбан-байрамом.

Президент Турции начал подготовку к переговорам с российским лидером еще в начале месяца. Об 1 июля этом сообщил RT.