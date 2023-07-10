Власть 10 июля 2023, 14:11 Путин и Эрдоган быстро согласуют телефонный разговор при необходимости — Песков Песков: Путин и Эрдоган оперативно согласовывают телефонные контакты при необходимости РИА «Новости»

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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом не стоит в графике, но при необходимости главы государств смогут быстро запланировать беседу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

«Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты», — отметил пресс-секретарь президента России.

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Если главам государств потребуется обсудить зерновую сделку, то такой разговор состоится, добавил Песков. На настоящий момент новых телефонных бесед президентов России и Турции не было, подытожил официальный представитель Кремля.

Ранее источник РИА «Новости» назвал переговоры Путина и Эрдогана единственной надеждой на спасение зерновой сделки, срок действия которой заканчивается 17 июля. Президент Турции отмечал, что российский лидер должен посетить республику в августе. При этом точные даты встречи глав государств пока не определили.