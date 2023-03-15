15 марта 2023, 07:48
Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля
Представитель Кремля Песков сообщил, что Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля
Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до конца марта. Но публикация этих документов необязательна, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — сказал Песков.
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Он уточнил, что в Кремле нет единой позиции по публикации деклараций. По словам Пескова, главное — подать декларацию, а публикация документа уже вторична.
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В конце 2022 года глава государства подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах не будут публиковаться. Эта мера будет действовать на время проведения спецоперации.
В январе декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в России предложили публиковать без указания их имен. Песков счел наработанной системой то, что депутаты продолжат отчитываться, а антикоррупционные органы проверять их декларации.
Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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