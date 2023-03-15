Власть 15 марта 2023, 07:48 Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля Представитель Кремля Песков сообщил, что Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до конца марта. Но публикация этих документов необязательна, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — сказал Песков.

Реклама

Он уточнил, что в Кремле нет единой позиции по публикации деклараций. По словам Пескова, главное — подать декларацию, а публикация документа уже вторична.

Реклама

В конце 2022 года глава государства подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах не будут публиковаться. Эта мера будет действовать на время проведения спецоперации.

В январе декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в России предложили публиковать без указания их имен. Песков счел наработанной системой то, что депутаты продолжат отчитываться, а антикоррупционные органы проверять их декларации.