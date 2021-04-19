Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом обсудили попытку государственного переворота в Белоруссии. В частности, подготовку к покушению на действующего лидера республики Александра Лукашенко.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее Лукашенко заявил, что Путин в беседе с Байденом поднял вопрос о подготовке покушения на главу Белоруссии, за которым стоят американские спецслужбы. По словам Лукашенко, ответа со стороны США не последовало.

Журналисты спросили Пескова, может ли он подтвердить эту информацию — действительно ли президенты обсуждали покушение на Лукашенко во время телефонного разговора.

«Да, могу», — отметил Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Президент Белоруссии сообщил о задержании группы людей 17 апреля. Он отметил, что они готовили покушение на него и его детей. При этом Лукашенко заявил, что к этому причастны спецслужбы США. Задержанные планировали провести государственный переворот в Минске 9 мая.

Представитель Госдепартамента США заявил агентству, что «любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда».