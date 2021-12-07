Путин и Байден начали первые переговоры в формате телемоста

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден начали переговоры. Впервые они проходят в формате телемоста. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят несколько вопросов, касающихся ситуации на украинской границе, продвижения НАТО к России, и предложение Путина о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в ходе разговора президенты обсудят выполнение договоренностей саммита в Женеве. Он отметил, что сколько по времени продлится беседа, сказать невозможно.

В данный момент Путин находится в Сочи, куда прибыл после поездки в Нью-Дели. Для связи с американским лидером он использует защищенную линию видеосвязи. Ее создали специально для общения с Вашингтоном. До этого ее никогда не использовали.

Это пятый разговор президента России с Джо Байденом с момента его избрания на пост президента США. Очная встреча проходила в Женеве в середине июня. До и после саммита лидеры двух стран беседовали по телефону.