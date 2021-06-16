Путин и Байден начали переговоры в Женеве. Прямая трансляция

В среду, 16 июня, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден встретились в Женеве, на вилле Ла Гранж. Сначала они проведут закрытые от СМИ переговоры. Потом начнется пресс-конференция отдельно с каждым президентом. «360» ведет онлайн-трансляцию.

При встрече Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры. Первым руку протянул американский президент. Перед началом встречи участники переговоров сидели молча, пока их фотографировали журналисты. К секретарю Байдена Энтони Блинкену несколько раз подходила помощница. Что она говорила, не уточняется. После фотографы покинули помещение.

Владимир Путин в ходе встречи с Джо Байденом поблагодарил своего американского коллегу за то, что он проявил инициативу о проведении встречи.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что невозможно ожидать никаких прорывов в переговорах, потому что слишком тяжелая ситуация в российско-американских отношениях сейчас сложилась.