На встрече Владимира Путина и Джо Байдена была констатирована невозможность сблизить позиции по Белоруссии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что участие США в «нормандском формате» не обсуждалось. По его словам, углубленного обсуждения Украины на саммите также не было, потому что эта тема была обозначена в арсенале проблем.

Дмитрий Песков ранее сказал, что встреча с Джо Байденом прошла со знаком плюс. По его словам, сторонам удалось понять, по каким вопросам можно будет взаимодействовать. Американо-российский саммит состоялся 16 июня в Женеве, на вилле Ла Гранж, он длился 4,5 часа.

Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что саммит президентов двух государств Владимира Путина и Джо Байдена для России прошел хорошо, а Штаты ничего не получили в ходе переговоров. По его мнению, американская сторона не смогла остановить «Северный поток — 2», что было важно. Поэтому от саммита выиграла Россия.