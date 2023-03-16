Власть 16 марта 2023, 12:41 Путин и Асад обсудили сотрудничество в военно-технической сфере Представитель Кремля Песков: Путин и Асад на переговорах обсудили сотрудничество в ВТС РИА «Новости»

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Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в Москве обсудили сотрудничество в военно-технической сфере. Одну из тем беседы глав двух государств озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, таких как ВТС, разумеется, это тоже обсуждалось». — отметил Песков.

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Он уточнил, что не все результаты переговоров могут быть публичными по понятным причинам.

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По словам официального представителя Кремля, на встрече также речь шла о возможных путях нормализации отношений Сирии и Турции.

Ранее Асад счел хорошей идеей расширение военного присутствия России в Сирии. Если у российской стороны есть желание расширить базы или увеличить их число, то это вопрос технического или логистического характера. Также Асад заявил о новом аспекте взаимоотношений между двумя странами.