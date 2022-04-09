Путин и Алиев обсудили делимитацию азербайджано-армянской границы

Президент РФ Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы запуска работы по делимитации азербайджано-армянской границы и подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. О телефонных переговорах двух президентов сообщила пресс-служба Кремля.

Еще одной темой беседы стала необходимость реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом Путин также общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с <…> Пашиняном. Подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, а также активизации деятельности трехсторонней рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе», — процитировал ТАСС сообщение пресс-службы правительства РФ.

Премьер-министр Армении в телефонном разговоре с Путиным выразил надежду на то, что «российские миротворцы обеспечат конкретные шаги для вывода азербайджанских подразделений».

Никол Пашинян приедет в Россию с официальным визитом 19 апреля. Президент РФ и премьер Армении детально обсудят вопросы экономического сотрудничества.