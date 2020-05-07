Путин и Абэ обсудили борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе телефонного разговора Путин и Абэ рассказали друг другу, какие меры предпринимаются в связи с пандемией коронавируса.
«Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Помимо обсуждения COVID-19 Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
По данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев коронавирусной инфекции. В мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения.
В последний раз Путин и Абэ встречались в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. А в 2020-м лидеры участвовали во внеочередном саммите G20 в формате видеоконференции.