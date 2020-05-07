    07 мая 2020, 14:40

    Путин и Абэ обсудили борьбу с COVID-19

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    В ходе телефонного разговора Путин и Абэ рассказали друг другу, какие меры предпринимаются в связи с пандемией коронавируса.

    «Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Помимо обсуждения COVID-19 Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

    По данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев коронавирусной инфекции. В мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения.

    В последний раз Путин и Абэ встречались в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. А в 2020-м лидеры участвовали во внеочередном саммите G20 в формате видеоконференции.