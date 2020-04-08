Путин: губернаторы должны рассказать кабмину о своих планах
Глава государства подчеркнул, что будет лично наблюдать за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в регионах.
«Все ваши комплексные региональные планы и конкретные меры должны быть немедленно направлены в рабочую группу Госсовета и правительство», — сказал Путин губернаторам. Он также отметил, что нужно пересмотреть, насколько целесообразно ограничивать движение транспорта в некоторых субъектах.
«Сегодня было сказано, что принимаются ограничительные меры, связанные с движением транспорта. Надо посмотреть, что это такое и насколько это необходимо», — заявил глава государства.
Также президент уточнил, что подобный видеоселектор с главами регионов, скорее всего, не последний. «Если потребуется, будем проводить такие совещания в будущем», — заключил Владимир Путин.
Перед началом заседания с губернаторами Владимир Путин обратился к россиянам.