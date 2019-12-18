Путин готов ответить на вопрос о деле Голунова на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин готов ответить на любые вопросы, которые поступят в ходе большой пресс-конференции. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, если зададут вопрос по делу Ивана Голунова, исключения тоже не будут делаться.

«Если последует, он (Владимир Путин — прим. ред.), разумеется, ответит. Он, собственно, не раз уже показывал, демонстрировал, что отвечает на любые вопросы. Тем более сам формат пресс-конференции, собственно, абсолютно свободный. Свободное общение», — сказал Песков журналистам, его цитирует РИА «Новости».

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря в Центре международной торговли в Москве. В Кремле сообщили об аккредитации 1 895 журналистов. Трансляцию пресс-конференции будут вести федеральные телеканалы и радиостанции, ее также можно будет посмотреть на YouTube-канале «360».

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. При досмотре у него в рюкзаке нашли пять свертков с порошкообразным веществом. В столичном управлении МВД сообщили, что в квартире задержанного «также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Журналист объявил, что наркотики ему подбросили. Через пять дней после задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в отношении Голунова.

После этого президент России уволил генерал-майора полиции, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и генерал-майора полиции Андрея Пучкова.